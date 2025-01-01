С 25 ноября Пермь накроют магнитные бури Поделиться Твитнуть

фото Степана Широбокова опубликовано в группе Астро-клуба «Телескоп»

Уже во вторник, 25 ноября, после обеда в Перми ожидаются магнитные бури (интенсивностью пять из девяти баллов). К вечеру четверга, 27 ноября, активность пойдёт на спад, но на протяжении всей недели магнитная обстановка останется напряженной. Об этом сообщают специалисты Time-In.ru.

К возникновению магнитных бурь приводят корональные выбросы массы с Солнца, способные вызывать колебания магнитного поля Земли. В такие периоды люди, чувствительные к погодным изменениям, могут столкнуться с перепадами настроения, вспышками агрессии, снижением работоспособности, головными болями и другими неприятными симптомами. Чтобы подготовиться к таким состояниям и облегчить их проявления, важно снижать физическую и эмоциональную нагрузку, пить больше воды, избегать переутомления, обеспечивать качественный сон и проводить больше времени на свежем воздухе.

Из приятного — при магнитных бурях в пять баллов велика вероятность северного сияния.

