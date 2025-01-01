В ДТП с автобусом в Пермском крае погибшая спасла 8-летнего сына, закрыв его собой Поделиться Твитнуть

фото предоставлено спасателями КМО

В ДТП с пассажирским микроавтобусом и фурой в Кунгурском округе Пермского края погибла 35-летняя Анна Чайкина. Однако она спасла своего 8-летнего сына, закрыв его своим телом, сообщил её друг Артём Баранов журналистам perm.aif.ru.

Авария случилась вечером 14 ноября: автобус, следовавший по маршруту Пермь—Кунгур, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком на трассе рядом с д. Черепахи. В результате аварии погибли семь человек, включая Анну Чайкину. Они с сыном направлялись в Кунгур к родственникам.

Первоначально сообщалось, что женщину выбросило из автобуса на дорогу, в то время как мальчик остался в салоне. Однако Артём Баранов рассказал, что Анна вместе с сыном находились внутри автобуса и приняли удар на себя.

«Она просто прикрыла его собой, — цитирует Артёма Баранова издание, — и весь удар пришёлся на неё. Анна погибла мгновенно, как говорят. Зато малыш, зажатый телами, остался жив».

По информации, предоставленной другом погибшей, ребёнок получил перелом и сотрясение. Сотрудник Кунгурской поисково-спасательной службы, работавший на месте происшествия, вспоминал, что мальчик был в сознании и задавал вопросы о матери. Спасателям пришлось солгать ему, сказав, что она жива.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.