Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Центрами культуры Пермского края-2026 стали Чайковский, Сива и ЗАТО Звёздный Церемония передачи статуса пройдёт в Кудымкаре 6 декабря

Алексей Уткин

В Пермском доме народного творчества «Губерния» 22 ноября подведены итоги конкурса на звание «Центр культуры Пермского края» 2026 года.

В этом году на конкурс было подано 12 заявок.

В первой группе городов — территории с населением свыше 30 тыс. человек — победителем стал Чайковский. Он был единственным претендентом в этой группе.

Проект «Космос Чайковского», по замыслу его авторов, станет частью праздничной программы юбилейного года: в 2026-м Чайковский отмечает 70-летие. Этот город становится «Центром культуры Пермского края» вторично: в прошлый раз он получал этот статус в 2021 году.

В рамках событийного блока «Галактика креатива» будет организован форум «Ключ на старт» в апреле 2026 года, открыта школа креативных индустрий «Креатив. Интенсив» с мастер-классами и воркшопами. Научно-практическая конференция «Чайковский: от древности до наших дней. Традиции и современность» будет посвящена 70-летию Чайковского и 380-летию села Сайгатка.

В июне пройдёт фестиваль креативных идей «Нереальная реальность». В программе — события в сфере визуального искусства, моды, медиа, перформативных искусств, спорта и музыки. Ключевое событие состоится 12 июня: сцена в окружении природных декораций, Кама, закат и программа живой музыки и современных визуальных технологий. Городская набережная днем станет пространством для инсталляций, музыкальных историй, спортивно-музыкальных перформансов, соревнований на лодках класса «Дракон», соревнований по парусному спорту, арт-заездов на SUP-бордах, катания на водных лыжах и гидроциклах, показательных выступлений спортсменов, экскурсий на яхтах, соревнований воздушных змеев.

В Чайковском музее будет открыта экспозиция «На пути к звёздам». Центральное место в ней займёт крышка люка космического корабля «Восток», который в 1961 году приземлился в окрестностях Чайковского. На открытии в музее будет показан перформанс «Тонкие миры» с участием актеров Чайковского театра драмы и комедии.

В августе 2026 года в Чайковском состоится Фестиваль звука. В программе главного его концерта — выступления ансамбля ударных инструментов «Пространство ритма» Казанской консерватории и других творческих коллективов. Планируется открытие арт-объекта «Небесный ксилофон Чайковского» — челесты под открытым небом.

Церемония закрытия программы «Пермский край — территория культуры 2026» в декабре пройдёт в Чайковском под девизом «Есть контакт!».

Во второй группе населённых пунктов — территории с населением от 8 до 30 тыс. человек) — было шесть заявок. По результатам второго тура — очной защиты проектов перед экспертной комиссией — победителем в этой группе стал Сивинский муниципальный округ с проектом «Село тряпичное, волость кирпичная». Содержание событийной линейки «Село тряпичное» — сохранение и продвижение традиционной народной культуры села Буб; «Волость кирпичная» — сохранение и продвижение великосветской культуры времён владельцев сивинских земель Всеволожских. Основная идея проекта — сочетание традиционной русской и великосветской культур, создание культурных и ландшафтных артефактов, трансляция культурно-исторического наследия Сивинского муниципального округа широкому кругу.

Среди мероприятий первой событийной линейки — Школа традиционной русской культуры, издание сборника «Бытовые романсы села Буб Сивинского муниципального округа Пермского края», межмуниципальный фольклорно-этнографический фестиваль «Родные напевы».

Во второй событийной линейке пройдут показы документально-музыкального спектакля «Метель-5» и будет издана полная версия пьесы «Метель-5» драматурга Елены Растянис. Одним из ключевых событий станет Общероссийский слет Всеволожских, включающий в себя научную конференцию и «Бал в русской усадьбе».

Традиционный открытый фестиваль-конкурс романса «Однозвучно гремит колокольчик» будет посвящен 150-летию Союза театральных деятелей и одной из его основательниц — Марии Савиной.

Будет разработан интерактивный туристический маршрут «По дороге с ямщиком», который завершится в селе Буб встречей с фольклорно-этнографическим ансамблем «Родные напевы». Планируется ландшафтная реновация арт-объекта «Поддужный колокольчик», расположенного на территории Сивинского музея.

В третьей группе — территории с населением от 3 до 8 тыс. человек — было подано пять заявок. Победителем стал городской округ ЗАТО Звёздный с проектом «Лаборатория закрытого города». Авторы проекта сделали акцент на атмосфере секретности: «Наша цель — превратить закрытый город в территорию открытий и ярких впечатлений, используя богатую историческую память и завораживающую атмосферу секретности».

Ключевые события проекта: культурное исследование «Код закрытого города» — чтения воспоминаний, дискуссионные площадки, мини-спектакли в городских локациях, галерея старых оживших фото, интерактивные экспозиции утраченных объектов Звёздного, совместные воркшопы, где будет создана карта города; фольклорный фестиваль-эксперимент «СКАЗы» (Современный Код Армейских Звуков) — коллаборация солдатского фольклора и современной музыки, интеллектуальные поединки по истории солдатского слэнга и фольклора, частушечные батлы; программа-ностальгия «Паёк» — конкурс-дегустация солдатской каши, приготовленной по разным рецептам, ретро-площадка с играми советского детства, танцплощадка под звуки военного оркестра и плац-концерт; граффити-лаборатория «Невидимое» — художники приглашаются к исследованию внутреннего мира закрытого города, чтобы запечатлеть свои мысли и ощущения на специально оборудованных конструкциях; исследовательская игра «Ночь в закрытом городе» — ночная экскурсия-квест по городу и подземному музею-бункеру с полным погружением в историю через эмоции и впечатления.

Программа «Пермский край — территория культуры» работает с 2007 года. Одна из главных целей этого проекта-долгожителя — дать возможность округам или населённым пунктам стать лидером культурного развития с помощью ресурсов культуры.

Центры культуры Пермского края 2025 года — Кудымкарский муниципальный округ с проектом «Точка на карте. Точка интереса», Верещагинский городской округ с проектом «Нам по пути» и посёлок Юг с проектом «Юг — всему медь!». 28 ноября состоится церемония закрытия программы в посёлке Юг, 29 ноября о результатах проекта «Нам по пути» расскажут в Верещагино. 6 декабря планируется закрытие самого большого Центра культуры-2025 — Кудымкарского округа. В этот день в Кудымкаре состоится церемония передачи символов Центров культуры территориям-победителям конкурса 2026 года.

