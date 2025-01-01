Экс-губернатор Пермского края инициировал в Полазне строительство часовни Здание освятили 23 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Храм в честь Святой Троицы р/п. Полазна" ВКонтакте

В Полазне Пермского края построили часовню в честь Покрова Пресвятой Богородицы, здание находится у местного кладбища. Как сообщается в соцсетях храма Святой Троицы, инициатива его возведения принадлежит бывшему губернатору Пермской области, полномочному представителю президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.

«Часовню в честь Покрова Пресвятой Богородицы Юрий Петрович Трутнев построил в память об усопших родителях, захороненных на Полазненском кладбище», — рассказали администраторы группы «Храм в честь Святой Троицы р/п Полазна» ВКонтакте.

Освящение новой часовни состоялось 23 ноября в присутствии родственников Юрия Трутнева. Религиозный обряд по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия совершил благочинный Добрянского церковного округа, настоятель храма в честь Святой Троицы в Полазне священник Димитрий Балакирев.

