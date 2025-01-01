В Прикамье произошли пожары на территории Белогорского монастыря Во время инцидентов никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

newsko.ru

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, в д. Белая Гора Кунгурского муниципального округа 22 ноября случился пожар на ул. Монастырской, где расположен Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь.

Сообщение о пожаре поступило в 04:27. Прибывшие на место пожарные установили, что горит задние кафе с пристройкой. Открытое горение удалось ликвидировать в 04:51.

Площадь пожара составила 72 кв. м.

«На момент пожара здание кафе было закрыто, людей внутри не было. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС по региону.

Сейчас дознаватель МЧС России устанавливает все обстоятельства и причину возгорания.

Также стало известно, что 16 ноября на территории монастыря горела купель. Тогда пожарных не вызывали.

