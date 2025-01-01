В Перми директора ООО «СДК-Инвест» привлекли к ответственности за неоплату штрафа Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В феврале 2025 года Государственная инспекция труда в Пермском крае привлекла к административной ответственности директора ООО «СДК-Инвест». Ему был назначен штраф 10 тыс. руб. по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за задержку выплаты заработной платы. Однако в установленный законом срок штраф не был оплачен. В связи с этим Инспекция возбудила административное производство по ст. 20.25 КоАП РФ, и материалы были направлены на рассмотрение в мировой суд.

Мировой суд признал директора виновным и назначил дополнительное наказание в виде штрафа в 20 тыс. руб. Важно отметить, что согласно ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в течение 60 дней влечёт за собой наложение штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы, но не менее 1 тыс. руб.

Как отметили в пресс-службе Госинспекции, с начала 2025 года суды вынесли 294 постановления о признании юридических и должностных лиц виновными в неуплате административных штрафов на основании материалов, предоставленных Инспекцией труда.

