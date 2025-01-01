За ложный донос осуждён 27-летний пермяк Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

27-летний житель Орджоникидзевского района Перми через интернет взял потребительский заём на сумму 11 400 руб. Не сумев вовремя погасить долг, молодой человек решил обмануть правоохранительные органы. Он обратился в полицию с заявлением о том, что кто-то незаконно оформил на него кредит.

Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за ложный донос, молодой человек настаивал на своей версии. В результате обман был раскрыт, и мужчину привлекли к ответственности по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Суд назначил ему штраф 30 тыс. руб.

Исполнительный документ о взыскании штрафа поступил в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю. Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможных последствиях в случае неуплаты штрафа в установленный срок.

Угроза повторного привлечения к уголовной ответственности побудила молодого человека своевременно погасить штраф. В результате исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

