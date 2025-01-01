За укус собаки подростку в Прикамье выплатили 30 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В Кудымкаре Пермского края 13-летний мальчик шёл в гости к бабушке, когда за ним погналась собака. Животное укусило его за ногу, а затем убежало по команде хозяина.

В больнице у пострадавшего диагностировали укус бедра. Ему сделали укол, обработали рану и дали рекомендации по амбулаторному лечению. После инцидента мальчик стал нервным и пугливым, у него развилась фобия собак.

Родители подростка подали иск о компенсации морального вреда. Суд признал владельца собаки виновным в том, что он не обеспечил безопасность людей при выгуле животного. По закону собака должна быть на поводке и в наморднике.

Мужчине присудили выплатить 30 тыс. руб. несовершеннолетнему. Судебный пристав арестовал счета должника, запретил регистрационные действия с его автомобилем и направил на работу постановление о взыскании зарплаты.

Компенсация была перечислена пострадавшему, исполнительное производство завершено, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

