На ремонт ДК Чехова в Перми выделили 31,4 млн рублей Работы запланированы на лето 2026 года

ДК им. Чехова / фото: Пермская городская дума

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга "Родина» объявило конкурс на проведение ремонта здания по ул. Репина, 20 (адрес ДК им. Чехова). Объявление опубликовано на официальном портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 31,4 млн руб.

Техническое задание требует от подрядной организации провести обновление фасада, восстановление центрального крыльца, ремонт внутренней территории и модернизацию системы освещения. Все материалы должны соответствовать установленным стандартам и нормам безопасности, а также иметь соответствующие сертификаты. В документации допускается замена материалов на аналогичные при условии сохранения или улучшения их характеристик. Внешний вид используемых отделочных материалов должен быть согласован с заказчиком.

Приём заявок на участие в аукционе завершится 8 декабря 2025 года. Подрядчик обязан разработать и согласовать план размещения фасадной подсветки до 1 апреля 2026 года. Ремонтные работы начнутся 3 июня 2026 года и должны быть завершены до 23 августа 2026 года.

После завершения работ необходимо очистить территорию от строительного мусора и демонтировать временные сооружения.

