Соглашение о сотрудничестве подписали Пермский округ и ПГНИУ

ПГНИУ

Администрация Пермского муниципального округа и Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) подписали Соглашения о сотрудничестве, сообщила глава муниципалитета Ольга Андрианова.

Она также напомнила, что ранее подобный документ был подписан и с Пермским государственным аграрно-технологическим университетом.

Объединение усилий муниципалитета с ведущими вузами края направлено на комплексное развитие территории, отметила Андрианова, и цель властей округа – создать привлекательные условия для молодых специалистов, предпринимателей и инвесторов, чтобы Пермский МО стал центром притяжения для талантов.

Партнёрство призвано решить несколько ключевых задач: предоставить выпускникам вузов возможности для работы и карьерного роста в округе; обеспечить предприятия квалифицированными кадрами; способствовать развитию молодёжного предпринимательства, образовательного, промышленного и сельского туризма.

