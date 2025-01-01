За неделю в Перми в ДТП 13 человек ранены и один погиб Среди пострадавших было четверо несовершеннолетних Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 17 по 23 ноября в краевом центре произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий один человек погиб, а 13 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших было четверо несовершеннолетних, сообщили в ГИБДД.

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции выявили 1491 нарушение правил дорожного движения.

Так, 47 водителей находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения; 56 водителей не имели прав; зафиксировано 20 случаев выезда на полосу встречного движения; 24 нарушения правил перевозки детей; 138 случаев непредоставления преимущества пешеходам; 125 нарушений ПДД пешеходами.

Госавтоинспекция настоятельно призывает всех жителей и гостей города соблюдать правила дорожного движения, заботиться о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.





