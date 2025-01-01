У жилого дома в Перми найдено тело 13-летнего подростка Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В Перми, рядом с многоквартирным домом на ш. Космонавтов в Индустриальном районе, обнаружено тело подростка. СУ СК РФ по Пермскому краю сообщило, что по факту смерти возбуждено уголовное дело. В ведомстве уточнили, что погибшему было 13 лет, сообщает perm.aif.ru.

«Следователи СК России расследуют уголовное дело, возбуждённое по факту смерти 13-летнего подростка», — заявили в следкоме.

Очевидцы, опубликовавшие информацию в телеграм-канале «ЧП Пермь», рассказали, что накануне подросток подвергся нападению. По их словам, его избили, применили перцовый баллончик и ограбили. Местные жители также утверждают, что они пытались вызвать такси для пострадавшего, но водитель отказался его везти.

