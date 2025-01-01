Среди участников СВО в Перми распределили 73 земельных участка Первая жеребьёвка состоялась в прошлом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городской департамент земельных отношений администрации Перми сообщил, что среди участников специальной военной операции (СВО) и их семей были распределены 73 земельных участка в микрорайонах Лёвшино, Энергетик, Январский и Верхнее Васильево Орджоникидзевского района краевого центра.

Размер участков варьируется от 454 до 986 кв. м. Земли предназначены для индивидуального жилищного строительства и оборудованы технической возможностью подключения к электросетям и газопроводам. Подъезд к участкам обеспечен через улично-дорожную сеть.

После завершения жеребьёвки будут проведены работы по выносу границ участков на местности. Затем специалисты департамента направят все необходимые документы в Росреестр для оформления права собственности и передадут их получателям.

Это уже вторая жеребьёвка, организованная для участников специальной военной операции и их семей. Первая состоялась в 2024 году, тогда было распределено 16 участков общей площадью 9851 кв. м. После оформления права собственности новые владельцы смогут приступить к строительству индивидуальных жилых домов.

