В Перми вандалы разрушили фотовыставку «Сила быть рядом»

фото организации "Солнечный круг"

В центре Перми неизвестные повредили фотовыставку «Сила быть рядом», которая находилась в сквере у театра оперы и балета. Представители благотворительной организации «Солнечный круг» сообщили, что вандалы сломали информационные стенды и повредили фотографии. Об этом пишет ВЕТТА.

Выставка «Сила быть рядом» создавалась в рамках благотворительного проекта, направленного на поиск наставников для детей-сирот. На каждой фотографии была представлена история ребёнка, нуждающегося в поддержке взрослых.

«Мы любим наш город и хотим, чтобы он становился красивее и наполнялся смыслами. Именно поэтому приложим все усилия, чтобы восстановить то, что разрушили, и продолжить нашу благотворительную миссию», — заявили в «Солнечном круге».

Организация объявила о сборе средств на восстановление экспозиции. Собранные деньги пойдут на ремонт повреждённых конструкций, печать новых фотографий и подготовку информационных материалов.

