В Перми в ТЦ пройдут рейды по поиску несовершеннолетних без взрослых

Константин Долгановский

Администрация Дзержинского района Перми сообщила о предстоящих рейдах в торговых центрах города. Полиция будет проверять, находятся ли несовершеннолетние в этих местах без сопровождения взрослых. Об этом информирует администрация района.

В администрации напомнили, что ещё в 2013 году мэрия Перми утвердила постановление, в котором перечислены места, где детям находиться запрещено. К таким местам относятся точки продажи пива и заведения с доступом в интернет, если там отсутствует специальное ПО, ограничивающее доступ детей к информации порнографического или сексуального характера, а также пропагандирующей распространение, изготовление и методы употребления наркотических средств и психоактивных веществ.

Согласно позиции администрации Дзержинского района, торговые центры, где есть доступ к интернету и продаются алкогольные напитки на фудкортах, попадают в этот список. Такие места считаются опасными и нежелательными для несовершеннолетних. Подросткам запрещено находиться там без сопровождения родителей или законных представителей.

