АСВ подало иск к пермской инвесткомпании на более чем 13 млн рублей Иск подан в рамках полномочий ликвидатора АО «Проинвестбанк»

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края принял иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к ООО «Пермская инвестиционная компания». Согласно картотеке арбитражных дел, АСВ требует от компании взыскать 13,3 млн руб., сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Иск подан в рамках полномочий ликвидатора АО «Проинвестбанк», назначенного АСВ. Подробности требований к пермской компании не разглашаются в определении суда.

ООО «Пермская инвестиционная компания», ответчик по делу, работает на рынке с 2009 года и предоставляет услуги по аренде и управлению недвижимостью.

Напомним, в 2021 году Банк России отозвал лицензию у АО «Проинвестбанк» из-за нарушений в деятельности и превышения обязательств над активами. В конце того же года суд ввел процедуру конкурсного производства в отношении банка.

Однако весной 2022 года собственники и руководство банка смогли добиться отмены решения о банкротстве в апелляционной инстанции. После этого суд постановил провести принудительную ликвидацию кредитной организации, и ликвидатором было назначено АСВ, которое уже занималось процедурой банкротства ранее.

Согласно отчетам агентства, на момент отзыва лицензии обязательства «Проинвестбанка» составляли более 1,3 млрд руб., из которых более 811 млн приходились на вклады физических и юридических лиц, как отмечают СМИ.

