Назван первый зам главного судебного пристава Прикамья Пост в качестве и.о. займёт Сергей Попов

Константин Долгановский

Исполняющим обязанности первого заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю назначен капитан внутренней службы Сергей Попов. Ранее он занимал должность заместителя руководителя ведомства без приставки «первый», пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Сергей Попов — выпускник Балтийского института экологии, политики и права. До поступления на службу в ФССП работал в ООО «Кольская горно-металлургическая компания». С января 2013 года проходил службу в Управлении ФССП по Мурманской области, где последней его должностью была позиция старшего судебного пристава Печенгского района.





Ранее пост первого заместителя руководителя ГУФССП по Пермскому краю занимал Умар Саидов, который в начале 2025 года перешёл на аналогичную должность в Управление ФССП по Ставропольскому краю.





Напомним, с июня 2024 года руководителем ГУФССП по Пермскому краю стал Александр Малюшкин, ранее возглавлявший УФССП по Мурманской области.

