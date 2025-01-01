В Прикамье простятся еще с двумя погибшими на СВО бойцами Поделиться Твитнуть

Администрация Нытвенского округа

Администрация Нытвенского муниципального округа сообщила о гибели двух военнослужащих — уроженцев Пермского края — в зоне специальной военной операции. В официальном заявлении говорится, что Данил Беляев из посёлка Уральский и Денис Киров из села Сергино проявили исключительное мужество и героизм.

Церемонии прощания с погибшими пройдут 24 ноября. Данила Беляева проводят в последний путь во Дворце культуры и спорта посёлка Уральский (ул. Набережная, 23): начало церемонии в 13:00, гражданская панихида — в 14:00.





Прощание с Денисом Кировым состоится в школе села Сергино (ул. Перспективы, 1) — начало в 10:00, гражданская панихида — в 11:00. Власти округа выразили глубокие соболезнования родным и близким: «Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами».

