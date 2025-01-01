За сутки в Пермском крае произошло восемь пожаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За сутки 22 ноября 2025 года на территории Пермского края было ликвидировано 8 пожаров: 4 из них произошли в Перми, по одному — в Кунгурском, Суксунском, Краснокамском и Чусовском муниципальных образованиях. Погибших нет, однако один человек получил травму.

В целях предотвращения возгораний и стабилизации обстановки 22 ноября в регионе работала 181 профилактическая группа в составе 432 человек. В ходе рейдов было проведено 1836 обходов жилых помещений, проинструктировано 2992 жителя по мерам пожарной безопасности, а также распространены памятки и листовки в количестве 2421 штуки.





Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: предотвратить пожар значительно проще, чем ликвидировать его последствия.

