В Прикамье 24 ноября ожидается гололедица

МЧС России по Пермскому краю

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 24 ноября в отдельных районах Пермского края на дорогах прогнозируется гололедица.

Это неблагоприятное метеорологическое явление может привести к ухудшению условий на дорогах, росту числа ДТП и возникновению транспортных заторов. Главное управление МЧС России по региону рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, поддерживать безопасную дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия и видимость.

Пешеходам советуют проявлять повышенную осторожность при передвижении по улицам и при переходе проезжей части. Всем жителям региона рекомендуется быть внимательными и соблюдать правила безопасности в сложных погодных условиях.

