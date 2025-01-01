Школы и детские сады Перми подготовили новогодние поздравления для бойцов СВО Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В ноябре в пермских образовательных учреждениях прошла акция по созданию новогодних подарков, открыток, писем и поздравлений для добровольцев отрядов «Барс».

В ней приняли участие 32 школы, детских сада и центра, включая школы №2, 6, 7, 14, 24, 32, 36, 47, 50, 83, 134, 135, 136, а также образовательные организации «Территория возможностей», «Экошкола», «Дуплекс», Школу агробизнестехнологий, Пермскую кадетскую школу №1, лицей №10, гимназию №3, детско-юношеские центры им. В. Соломина и «Рифей», а также детские сады №85, 268, 390, 400 и учреждения «Электроник», «Гармония», «Симфония», «IT-мир», «Талантика», «Конструктор успеха».





Все собранные материалы были переданы в составе гуманитарного груза благотворительного фонда «Единый центр поддержки» Перми.





Акция является частью масштабного гуманитарного проекта «Вместе», инициированного пермскими школами и детскими садами при поддержке городского департамента образования. В рамках проекта учреждения регулярно собирают помощь для детей, педагогов и школ ЛНР и ДНР, а также участников специальной военной операции. Так, в октябре для школы №15 в Северодонецке были собраны канцелярские товары, учебные пособия, спортивный и игровой инвентарь, а также развивающие игры и игрушки.

