В Прикамье заметно подорожали яйца Поделиться Твитнуть

Яйцо

Константин Долгановский

В октябре 2025 года в Пермском крае зафиксирован заметный рост цен на яйца — на 10,57% по сравнению с сентябрём. Об этом свидетельствуют данные местного отделения Центробанка, пишет ВЕТТА.

В целом по региону в октябре потребительские цены на продукты питания выросли на 1,2%. Помимо яиц, подорожали овощи, мясо, колбасные изделия, сыры, кондитерские товары и кофе.

Вместе с тем аналитики обращают внимание, что, несмотря на резкий месячный скачок, стоимость яиц по-прежнему остаётся ниже, чем в аналогичный период прошлого года.





При этом некоторые категории продовольствия стали дешевле: снизились цены на мясные и фруктово-ягодные консервы, свинину (за исключением бескостного мяса), творог, газированные напитки и сахар.

