В Прикамье на трассе погиб водитель автомобиля Lada Авария произошла около посёлка Жебреи Поделиться Твитнуть

greatkim / ru.freepik.com

Днём 22 ноября рядом с п. Жебреи произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, опубликовавшие видео последствий аварии.

Как сообщили пользователи соцсетей, ДТП случилось на подъезде к Жебреям. Судя по данным видео, на месте происшествия находились сотрудники МЧС, полиция, реанимационная бригада и две машины скорой помощи.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел около 16:00 на трассе «Городская свалка — Жебреи». По предварительной версии, водитель автомобиля Lada 1947 г.р. выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota. В результате столкновения водитель отечественного автомобиля скончался на месте. Водителя иномарки, женщину 1969 г. р. доставили в больницу с различными травмами.

Сейчас по факту смертельного ДТП полиция проводит проверку. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.