Баскетболисты «Пармы» обыграли казанский УНИКС в домашнем матче Больше всего очков собрал Глеб Фирсов Поделиться Твитнуть

В рамках Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» одержала победу над УНИКСом, до этого возглавлявшим турнирную таблицу. Счёт матча — 90:82. Игра проходила на домашней арене пермской команды.

Для казанцев это стало вторым поражением в текущем сезоне при десяти победах. «Парма» расположилась на шестой строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, имея в активе семь побед и пять поражений.

«Забираем трудовую победу у УНИКСа в важной домашней игре — 90:82. Мощно начали встречу и на характере бились до последней секунды матча!» — сообщается в телеграм-канале баскетбольного клуба.

Лучшим игроком стал Глеб Фирсов. Он собрал солидный дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.

«Сегодня первые 25 минут — это эталон того, что мы хотим видеть, и УНИКС оказался не готов. В нападении умно играли. Игра показала, что у нас очень большой потенциал», — прокомментировал итоги матча главный тренер БК «БЕТСИТИ ПАРМА» Евгений Пашутин.

Он также отметил, что перед командой сейчас стоят высокие цели.

«Это очень большая победа для веры в себя, в команду», — добавил он.

Следующая игра «Пармы» запланирована на 4 декабря, когда команда примет «Нижний Новгород» у себя дома.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.