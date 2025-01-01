В Пермском крае начался сезон зимних жалоб Пермяки могут подать обращение по поводу гололёда или снежных завалов Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

На региональном портале «Управляем вместе» вновь открыта возможность отправки сообщений, касающихся проблем зимнего периода. Жители Пермского края могут пожаловаться на не убранный снег, обледенение пешеходных зон и проезжих частей, сугробах, ледяных наростах на кровлях, а также о несоблюдении правил использования антигололедных смесей. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Для отправки запросов доступно свыше 20 тематических разделов, актуальных для зимнего сезона. Срок рассмотрения заявлений составит от трёх до восьми рабочих дней. Оставить сообщение о проблеме можно на сайте веб-сайт ресурса или мобильное приложение.

Если ответ администрации не соответствует реальному положению дел — к примеру, в отчёте указано об устранении проблемы, однако никаких изменений не произошло — пользователь вправе его обжаловать. Данная функция доступна на протяжении 2—7 дней после получения ответа. После подачи возражения сообщение возвращается в соответствующий орган исполнительной власти для повторного рассмотрения и исправления недочётов.

