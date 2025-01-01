В Перми состоялся всероссийский фестиваль-конкурс юных цирковых талантов «Феерия» Гран-при получила школа воздушной гимнастики из Тулы Поделиться Твитнуть

В столице Прикамья состоялся седьмой всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов «Феерия». В этом году на отборочный этап поступило 228 заявок от 63 цирковых объединений из различных уголков страны: Подмосковья, Иркутской области, Алтайского края, центральных регионов России и Республики Крым.

Как рассказал в своём телеграм-канале министр культуры Пермского края Алла Платонова, в заключительный этап прошли 54 номера, а Пермь приняла 31 коллектив — 142 участника из 13 регионов России.

Главный приз фестиваля достался номеру «Воин» школы воздушной гимнастики «Полёт за мечтой» из Тулы.

В этот раз жюри учредило специальную награду имени Чемпиона мира по магии, Народного артиста России Владимира Данилина. Награду за номер «Цветение сакуры» получил пермский народный цирковой коллектив «Эквилибриум».

По словам Платоновой, «Феерия» акцентирует внимание на значимости циркового искусства и способствует развитию детских цирковых коллективов, так как именно в любительских студиях зарождаются будущие звезды цирка. Чиновница поздравила всех участников и победителей конкурса.

Отметим, бессменными председателями профессионального жюри уже не первый год выступают руководители знаменитого Большого Московского цирка братья Запашные.

