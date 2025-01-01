В Пермском крае восстановили автомобильный мост в Октябрьском Из-за ремонтных работ на объекте жители оказались отрезаны от цивилизации Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю помогли восстановить возможность передвижения для жителей п. Октябрьский. Ранее в сети появилась информация о нарушении права на транспортную доступность у жителей поселений Колтаева и Усть-Арий, сообщили в пресс-службе следкома по региону.

В октябре единственный автомобильный мост, соединяющий эти населённые пункты, был частично разобран для проведения ремонтных работ. Однако временную переправу власти не организовали. Это, в свою очередь, сделало невозможным свободный проезд автомобилей, включая машины экстренных служб, к жилым домам. Также было затруднено и передвижение пешеходов.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

По этому факту следователи Октябрьского межрайонного следственного отдела СК начали процессуальную проверку по признакам халатности.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Оперативное вмешательство следователей привело к быстрому завершению ремонта автомобильного моста.

