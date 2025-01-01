Жители Перми планируют выделить на новогодние подарки около 13 тысяч рублей К празднику пермяки готовятся с начала декабря Поделиться Твитнуть

Как сообщает газета «Пятница» со ссылкой на исследование «Авито», на новогодние подарки пермяки готовы потратить в среднем порядка 13 тыс. руб.

При этом, по информации платформы, лишь восемь из 10 жителей столицы Прикамья намерены приобретать подарки. Подготовка к праздникам у большинства начинается с наступлением декабря. Четверть опрошенных (27%) начинают закупки ближе к середине месяца, а 16% — в начале декабря. Небольшая часть (11%) занимается выбором подарков круглый год.

Любопытно, что подавляющее большинство (89%) предпочитает заказывать подарки онлайн, объясняя это удобством, разнообразием предложений и отсутствием необходимости посещать магазины. Самыми популярными подарками у пермяков являются подарочные сертификаты и игрушки (по 37%), а также сладости (33%). Часто дарят предметы интерьера, одежду, электронику и деньги. Сами жители Перми в качестве желаемого подарка чаще всего называют деньги (43%). В списке популярных желаний также украшения, сертификаты, косметические средства и электроника.

Средний бюджет на подарки составляет 13 тыс. руб. Однако большая часть (37%) планирует потратить до 5 тыс. руб., а треть (33%) — до 15 тыс. Пятая часть опрошенных (20%) готовы выделить на эти цели от 15 до 30 тыс. руб., а 10% закладывают еще большую сумму.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.