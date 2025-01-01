Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался некачественной дорогой в Прикамье В Нытве жители не могут добраться до социальных учреждений Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В Пермском крае по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина следователи возбудят уголовное дело по факту ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Нытве. Об этом сообщает Информационный центр СК.

Как уточнили в ведомстве, ранее к Бастрыкину поступило обращение о нарушении прав жителей Нытвы на качественную дорожную инфраструктуру. Дело в том. что на протяжении долгого времени автодороги в частном секторе на улицах Центральной, Васильковой и Рассветной находятся в непригодном состоянии.

В частности, там нет асфальта, а во время выпадения осадков грунтовая дорога размывается. После чего появляются многочисленные ямы. В связи с этим проезд транспорта затруднён. У местных жителей нет возможности добраться до школы, детского сада или больницы. Многочисленные обращения, которые отправляли жители, в компетентные органы, ничего не дали.

Сейчас следователи СУ СКР по Пермскому краю проводят процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома по региону Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования.

