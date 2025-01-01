В Перми возвели каркас бассейна на Гайве Объект обещают сдать осенью 2026 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства строительства Пермского края

На строительной площадке по адресу Гайвинская, 50 продолжаются работы по возведению бассейна. Сейчас специалисты проводят бетонирование между этажами, возводят кирпичные стены, обустраивают внешние инженерные сети и занимаются их подключением. Об этом рассказали в пресс-службе Минстроя Прикамья.

В ближайшее время начнется установка сэндвич-панелей, чтобы полностью закрыть контур здания.

Согласно проекту, в новом бассейне предусмотрен большой зал с 25-метровым плавательным бассейном, разделенным на пять дорожек, зона для развлечений в воде, сауны, а также отдельные залы для силовых и общефизических упражнений. Прогнозируется, что ежедневно бассейн сможет принимать более сотни посетителей.

Фото: пресс-служба министерства строительства Пермского края

Все строительные работы власти обещают закончить осенью 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.