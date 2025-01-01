В Перми возвели каркас бассейна на Гайве
Объект обещают сдать осенью 2026 года
На строительной площадке по адресу Гайвинская, 50 продолжаются работы по возведению бассейна. Сейчас специалисты проводят бетонирование между этажами, возводят кирпичные стены, обустраивают внешние инженерные сети и занимаются их подключением. Об этом рассказали в пресс-службе Минстроя Прикамья.
В ближайшее время начнется установка сэндвич-панелей, чтобы полностью закрыть контур здания.
Согласно проекту, в новом бассейне предусмотрен большой зал с 25-метровым плавательным бассейном, разделенным на пять дорожек, зона для развлечений в воде, сауны, а также отдельные залы для силовых и общефизических упражнений. Прогнозируется, что ежедневно бассейн сможет принимать более сотни посетителей.
Все строительные работы власти обещают закончить осенью 2026 года.
