С 27 ноября в Пермском крае ожидается резкое похолодание Возможны небольшие снегопады и слабые метели

фото: ЕДДС Перми

В конце ноября в Пермском крае ожидаются осадки, гололедица на дорогах и резкое похолодание. Об этом сообщил эксперт ПНИПУ Максим Симакин.

С 21 по 23 ноября погода будет прохладной: ночью температура воздуха опустится до -5°…0 °, а на севере края — до -6°. Днём в Пермском крае ожидается от -1° до +4°, в Перми чуть теплее — до 0°…+4°. В этот период возможны снег и мокрый снег. Например, 22 ноября в Перми может пойти небольшой дождь и снег, в Березниках и Кудымкаре — снег, а в Чернушке — мокрый снег и дождь. Также существует вероятность образования гололедицы на дорогах.

С 24 по 26 ноября ночная температура составит -3°…-1°, днём — от -1° до +3°, при этом на севере будет холоднее. В это время ожидается ледяной дождь, изморозь и снежная крупа.

С 22 по 25 ноября водителям следует быть особенно осторожными на дорогах из-за гололедицы и ледяного дождя, предупреждает Максим Симакин. Управляющим компаниям рекомендовано подготовиться к обработке тротуаров и очистке кровель от налипшего мокрого снега.

Более холодная воздушная масса придёт в Пермский край 27 ноября, что приведёт к резкому снижению температуры. Ночью столбик термометра опустится до -14°…-9 °, а на севере — до -16 °. Днём температура будет колебаться от -10° до -5 °. В период 27-29 ноября возможны небольшие снегопады и слабая метель при порывистом ветре.

