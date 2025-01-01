Суд обязал закупить противопожарную технику для Вишерского заповедника Прикамья Выделение средств должно обеспечить Минприроды России Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура Прикамья выявила нарушения в деятельности ФГБУ «Государственный природный заповедник «Вишерский». Для их устранения и защиты публичных интересов надзорный орган инициировал административное судопроизводство.

Как сообщается на Едином портале прокуратуры РФ, по результатам проверки было установлено, что учреждение не обеспечено в необходимом количестве средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.

«Оснащённость заповедника противопожарной техникой, оборудованием и инвентарём не соответствовала установленным нормативам, что создавало угрозу возникновения и распространения лесных пожаров на особо охраняемой природной территории федерального значения», — рассказали в пресс-службе.

Рассмотрев дело, Красновишерский городской суд удовлетворил требования прокурора и возложил на Минприроды России обязанность обеспечить выделение бюджетных ассигнований на устранение нарушений и профинансировать мероприятия по оснащению заповедника необходимыми мобильными средствами, оборудованием и инвентарём. С момента поступления необходимых средств ФГБУ должно провести закупку и укомплектовать подразделения в соответствии с установленными нормативами.

