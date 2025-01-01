На улице Карпинского в Перми во время ДТП пострадал водитель В ГАИ проводят проверку Поделиться Твитнуть

Фото: ЧП Пермь / t.me/chp_59_perm

В социальных сетях вечером, 21 ноября, появилась информация ДТП на ул. Карпинского в Перми. На кадрах видно, что лобовое столкновение привело к значительным разрушениям в передних частях авто, а на асфальте лежал человек, которого укрывали пледом.

Как пояснили «Новому компаньону» в городской Госавтоинспекции, инцидент произошёл в 17:10. В сторону ул. Подводников ехал автомобиль Kia Rio, водитель которого около дома 73 по ул. Карпинского, предварительно, намеревался повернуть налево, но не уступил встречному «Матизу». В результате ДТП водитель «Матиза» травмирован.

В настоящее время в ГАИ проводят проверку и выясняют причины автоаварии.

Городская Госавтоинспекция также напоминает водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения: «Помните, что от ваших действий зависит не только ваша жизнь, но и жизнь окружающих».

