Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости передачи показаний

Зарина Ситдикова

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам, получающим услуги отопления и горячего водоснабжения от ПАО «Т Плюс», о ежемесячной передаче данных индивидуальных счётчиков. Очередной период их приёма продлится с 15 до 25 ноября года.

Юридические лица могут направить показания с помощью дистанционных сервисов, позволяющих поделиться информацией о приборах учёта:

— в личном кабинете клиента на сайте «ЭнергосбыТ Плюс»;

— в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс».

— на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса». Форма передачи показаний на сайте доступна в период с 15 по 25 число каждого месяца.

Физические лица могут передать показания через онлайн-сервис своего расчётно-кассового центра (РКЦ), отвечающего за формирование и доставку квитанции. В настоящее время клиентам ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае доставляют квитанции:

— АО ВЦ «Инкомус»;

— ПАО «Пермэнергосбыт»;

— ОАО «КРЦ-Прикамье».

Уточнить данные своего расчётно-кассового центра клиент может в квитанциях, направленных ранее. Найти информацию обо всех способах передачи показаний можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Клиентам/Как передать».

Кроме того, показания приборов учёта и горячего, и холодного водоснабжения необходимо направлять и в ООО «Новогор-Прикамье». Способы передачи указаны на сайте компании.

