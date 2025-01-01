Алёна Бронникова Проект капремонта поликлиники в Индустриальном районе Перми оценили в 7 млн рублей Документацию планируется подготовить к июлю 2026 года Поделиться Твитнуть

Фото: Брендбук / zakupki.gov.ru

Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту поликлиники в Индустриальном районе Перми оценили в 7,3 млн руб. Средства на работы будут выделены из бюджета Пермского края.

Работы запланированы в здании ГКП № 2 по ул. Братьев Игнатовых, 3. Срок исполнения всего комплекса работ — 16 июля 2026 года. Как указано в конкурсной документации на сайте госзакупок, техническим заказчиком выступает Управление капитального строительства Пермского края.

Здание было построено в 1988 году, его площадь составляет 13,8 тыс. кв. м, высота — девять этажей, в том числе один подземный. В перечень работ по капремонту войдут замена кровли, ремонт фасада и входных групп, при необходимости - обновление других конструкций, стен, полов, инженерных сетей. Работы будут организованы без остановки деятельности учреждения. В целом стоимость самих строительно-монтажных работ оценивается в 157 млн руб.

Подрядчика определят 19 декабря. Он должен будет выполнить комплексное обследование объекта, разработать программу обследования, заключение по его результатам, рабочую документацию, документацию для проверки достоверности сметной стоимости работ и обеспечить техническое сопровождение процесса.

