Завкафедрой пермского медуниверситета стала «Профессором года»

Наталья Козиолова / фото ПГМУ

В Москве на Профессорском форуме победу в общенациональной премии «Профессор года» одержала доктор медицинских наук, профессор Наталья Козиолова. Она является президентом Пермского краевого кардиологического общества и заведующей кафедрой внутренних болезней и кардиологии ПГМУ им. акад. Вагнера.

Как написала в своём телеграм-канале министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, Наталья Козиолова является выдающимся и уважаемым профессионалом в медицинском сообществе Прикамья. Она создала и много лет руководит научной школой. С 2012 года входит в президиум правления Российского кардиологического общества и участвовала в разработке Национальных клинических рекомендаций с 2020 по 2025 год. Её научные труды включают 303 публикации, 9 монографий и учебников. Под её руководством было защищено 24 кандидатских и 3 докторских диссертации. Наталья Козиолова неоднократно получала признание как «Врач года» и «Почетный кардиолог России», а также имеет почетную грамоту Государственной думы РФ.

