В Юрлинском округе Прикамья введут туристический налог
Его размер будет постепенно увеличиваться
На заседании думы Юрлинского муниципального округа Пермского края принято решение о введении туристического налога, сообщает телеграм-канал «На местах».
С 2026 года налог будет взиматься с организаций и физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей), которые предоставляют услуги временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и других местах.
Размер налога будет постепенно увеличиваться:
— в 2026 году он составит 2% от стоимости размещения;
— в 2027 году ставка возрастёт до 3%;
— в 2028 году налог будет равен 4%;
— в 2029 году достигнет 5%.
