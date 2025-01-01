В Юрлинском округе Прикамья введут туристический налог Его размер будет постепенно увеличиваться Поделиться Твитнуть

На заседании думы Юрлинского муниципального округа Пермского края принято решение о введении туристического налога, сообщает телеграм-канал «На местах».

С 2026 года налог будет взиматься с организаций и физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей), которые предоставляют услуги временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и других местах.

Размер налога будет постепенно увеличиваться:

— в 2026 году он составит 2% от стоимости размещения;

— в 2027 году ставка возрастёт до 3%;

— в 2028 году налог будет равен 4%;

— в 2029 году достигнет 5%.

