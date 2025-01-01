В Перми открылся первый в России кинозал с экраном HUGO Он обеспечивает высочайшее качество изображения благодаря инновационному покрытию Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Виктор Михалев

Во вторник, 18 ноября, в кинотеатре «Синема Парк», который находится на втором этаже пермского торгово-развлекательного центра «Планета», был открыт премиальный кинозал SCREEN MAX. Это первый и единственный в России кинозал, оснащённый экраном HUGO.

Его размеры впечатляют: ширина 20,6 м, высота 10,26 м.

Экран HUGO, рассказали в пресс-службе ТРЦ, обеспечивает высочайшее качество изображения благодаря инновационному покрытию, которое гарантирует максимальную чёткость, контрастность и яркость. В зале также установлена улучшенная звуковая система, создающая эффект полного погружения, и удобные кожаные кресла, обеспечивающие дополнительный комфорт во время просмотра.

