Двоих пермских бизнесменов осудят за мошенничество А одного из них ещё и за угрозу убить

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

В Перми перед судом окажутся двое мужчин, обвиняемых в мошенничестве и угрозе убийством. Следователь следственного отдела по Дзержинскому району Перми краевого управления СК России завершил расследование уголовных дел в отношении местных жителей 1977 и 1985 г.р. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в крупном размере и угрозе убийством лицу, исполняющему общественный долг (ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 119 УК РФ). Об этом сообщили в следкоме региона.

По данным следствия, в июле текущего года обвиняемые встретились в кафе с представителем осуждённого жителя Перми, который находился в следственном изоляторе. Они предложили ему выступить посредниками в передаче взятки должностным лицам учреждения для улучшения условий содержания осуждённого. Однако на самом деле фигуранты планировали похитить деньги и распорядиться ими по своему усмотрению.

Действуя под контролем сотрудников регионального УФСБ России в рамках оперативного мероприятия, представитель осуждённого передал мужчинам 1 млн руб. После этого фигуранты были задержаны оперативниками. Один из них неоднократно угрожал представителю осуждённого убийством, что тот воспринял реально и опасался за свою жизнь.

Следователь СК России допросил свидетелей и изъял вещественные доказательства по делу. В ходе расследования были проведены необходимые экспертизы. Уголовные дела направлены в суд.

По данным Properm, осуждённым жителем Перми, который находился в следственном изоляторе, являлся владелец пермского «Треста №6» Сергей Миков.

