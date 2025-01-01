В фойе пермского Театра-Театра планируют создать общественное пространство Доступ к нему будет постоянным Поделиться Твитнуть

В фойе пермского Театра-Театра может появиться новое общественное пространство. Об этом в эфире «Вести ФМ» сообщил исполнительный директор театра Егор Мухин.

В фойе Театра-Театра разместится постоянно действующее и полноценное кафе. Второй этаж фойе превратится в арт-пространство, где регулярно будут проходить сменяемые выставки картин, скульптур, фотографий.

«Мы заложили под это некоторые технические возможности. Надеюсь, что у нас получится реализовать это в полном объёме, и зритель, приходя в театр, будет знакомиться с другими учреждениями культуры. Мы надеемся вступить в коллаборации, связки и помочь друг другу расширять зрительские аудитории», — отметил Егор Мухин.

Кроме того, в театре будет создано шесть зон кафе, что поможет сократить время ожидания в очередях.

Планируется, что доступ к общественному пространству будет постоянным.

