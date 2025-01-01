Защитник пермского «Молота» дисквалифицирован на два матча Николай Аверин ударил коленом соперника на матче с «Зауральем» Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

В пермском хоккейном клубе «Молот» на два матча дисквалифицировали защитника Николая Аверина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным сайта ВХЛ, 19 ноября 2025 года на 22-й минуте матча OLIMPBET Чемпионата России между командами «Зауралье» из Кургана и «Молот Николай Аверин «произвёл удар коленом».

Эпизод изучил спортивно-дисциплинарный комитет и решил, что Аверин нарушил п. 1.6. ст. 70 «Дополнительные санкции» главы 15 регламента (удар коленом) и наказал игрока дисквалификацией на два матча.

Ближайшая игра «Молота» состоится 21 ноября 2025 года с ХК «Омские крылья». Это последний матч выездной серии.

Николай Аверин — воспитанник ярославской школы хоккея. В КХЛ сыграл 95 матчей, где набрал 4 (1+3) балла за результативность при показателе полезности «-10». В ВХЛ выступал за казанский «Барс».

Прошлый сезон отыграл в «Динамо СПб», где провёл 65 матчей, набрал 12 (4+8) баллов при показателе полезности «+9», и стал бронзовым призёром OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ сезона 2024-2025.

