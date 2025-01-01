До Перми II временно не ходят трамваи Причина в неполадках на линии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми, утром 21 ноября в краевой столице на трамвайных маршрутах №3, 4, 5, 7 и 11 временно нет движения вагонов на Пермь II в связи неполадками на линии.

В дептрансе призвали пермяков отслеживать движение трамваев на сайте m.gortransperm.ru или в мобильном приложении.

Судя по данным сервиса «Яндекс Пробки», сейчас в городе затруднено движение на ул.Попова при въезде в центр после Коммунального моста. Пробки также скопились на ул. Монастырская — от Соборной площади до перекрёстка с Попова, на ул. Пушкина, в районе Центрального рынка и на ул.Куйбышева.

Отметим, утром в пятницу трамвай попал в ДТП на перекрёстке улиц Крупской и Лебедева. По словам очевидцев, водитель автомобиля Mazda на развороте не уступил трамваю, в результате чего случилась авария.

