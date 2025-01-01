Участники волонтёрского движения Пермского края смогут бесплатно посетить зоопарк Пермский зоопарк делает подарок к Дню добровольца в России Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

С 22 ноября по 14 декабря 2025 года участники волонтёрского движения смогут бесплатно побывать в новом Пермском зоопарке и в акватеррариуме.

У Пермского зоопарка и волонтёрского движения — длительная история плодотворного сотрудничества: волонтёры регулярно помогают в мероприятиях, проходящих на территории зоопарка. Неоценимую помощь участники волонтёрского движения оказали в организации открытия нового зоопарка и в первые дни его работы.

В 2013 году добровольцы стали участниками операции по спасению белого медвежонка на острове Белый — так в Пермском зоопарке поселился краснокнижный хищник Сэрику. Медведь успешно адаптировался в неволе, а год назад у него и его подруги Милы родился медвежонок — всеобщая любимица Парма. В новом зоопарке семейство белых медведей получило новое просторное жилище с большим водоёмом.

По данным официального сайта Волонтерского движения России, на сегодняшний день в Пермском крае почти 80 тысяч добровольцев, из них почти половина заняты в волонтёрской деятельности в краевом центре. Самые многочисленные направления волонтёрской деятельности в нашем регионе — дети и молодёжь, урбанистика, культура и спорт.

День добровольца (волонтёра) отмечается в России 5 декабря с 2017 года. Учреждению этого праздника предшествовала длительная история развития волонтёрского движения: в нашей стране оно берёт своё начало ещё в период Древней Руси. На уровне общества фраза «всем миром» означала готовность оказания посильной помощи и участия как в судьбе отдельных граждан, так и при решении важных для общества задач. Понятие «доброволец» в России стало синонимом проявления высшего чувства патриотизма.

На протяжении трёх недель, с 22 ноября по 14 декабря 2025 года, при предъявлении бумажной или электронной волонтёрской книжки вход для её держателя будет бесплатным не только в зоопарк на ул. Архитектора Свиязева, но и в акватеррариум на ул. Окулова. Важно отметить, что в книжке должна быть как минимум одна запись.

Открывшийся в августе нынешнего года Пермский зоопарк — это природно-ландшафтный парк, расположенный на 25 гектарах. На новой территории зоопарка — современные просторные вольеры для животных, которые максимально приближены к естественной среде их обитания, а также комфортные зоны отдыха для посетителей. Зоопарк разделён на пять тематических зон: «Африканская саванна», «Обитатели гор», «Полярный мир», «Лесная мозаика» и «Тропический рай — страна обезьян». В коллекции зоопарка 3000 животных 314 видов, 274 из которых занесены в Красные книги.

С 1 декабря зоопарк переходит на зимний режим работы: с 10:00 до 18:00. Кассы закрываются на час раньше. В понедельник зоопарк не работает для посетителей — это санитарный день.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.