Для замены водопровода на улице Стахановской в Перми в домах отключат воду Процесс врезки пройдёт в несколько этапов

На ул. Стахановской в Перми проводят работы по замене водопровода. Для их выполнения потребуется временное отключение воды. Об этом предупредили в компании «Новогор-Прикамье».

Процесс врезки нового трубопровода в действующую систему водоснабжения будет выполнен в несколько этапов в разные даты. Начальный этап запланирован на ближайшие выходные.

Отключение для демонтажа временной сети продлится несколько часов, а подключение многоквартирных домов займет более 20 часов, поэтому необходимо сделать запасы воды.

Так, 22 ноября с 09:00 до 13:00, а затем 4 декабря с 09:00 до 11:00 без воды будут дома по ул. Карпинского, 25, 27; ул. Стахановская, 1, 11, 13, 15, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9.

С 9:00 4 декабря до 9:00 5 декабря без воды останется дом №7 по ул. Стахановская.

Следующий этап — 9 декабря с 9:00 до 11:00. Без воды будут дома по Карпинского, 25, 27 и ул. Стахановская, 1, 13, 15, 1а, 3, 5, 7а, 9. Отключения на ул. Стахановская, 11, 7 продлятся с 9:00 9 декабря до 9:00 10 декабря.

Новый водопровод протяженностью 442 метра в Индустриальном районе был проложен с использованием метода горизонтально-направленного бурения, напомнили в «Новогор-Прикамье» и принесли извинения за временные неудобства.

