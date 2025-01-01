Цифровые решения в бизнес-процессы внедряют 87% пермских компаний Каждый пятый сотрудник замечает эффект от снижения объёма бумажной работы Поделиться Твитнуть

Аналитики hh.ru провели исследование, которое показало, что в Пермском крае лишь 13% предприятий не используют автоматизацию и цифровые технологии в своей работе. Остальные 87% активно внедряют различные инструменты для оптимизации бизнес-процессов.

Половина опрошенных (51%) из Пермского края сообщила, что в их компаниях сотрудники применяют системы электронного документооборота. 44% отметили использование ERP-систем для управления производством или организацией. 14% применяют CRM-системы, а 11% используют платформы для управления проектами и задачами. Каждый десятый участник опроса указал на использование облачных сервисов для совместной работы с документами, а 6% — инструментов искусственного интеллекта. При этом 13% организаций пока не внедрили автоматизацию своих процессов.

Финансовые службы и отделы закупок лидируют в использовании цифровых инструментов из-за большого объёма документооборота в этих областях. Менеджмент (57%) и юридический отдел (54%) также активно внедряют автоматизацию. ERP-системы чаще всего применяются в закупках (57%) и бухгалтерии (40%). Облачные платформы популярны среди PR-отделов (33%) и в сферах образования и науки (31%), а CRM-системы наиболее востребованы среди маркетологов и специалистов по продажам (43%). Платформы для управления проектами популярны в IT-сфере (35%) и у топ-менеджеров (18%), которые также часто используют BI-системы (16%) и инструменты искусственного интеллекта (24%).

В малом и среднем бизнесе наиболее распространены облачные сервисы для работы с документами (24%), CRM-системы (23%) и инструменты искусственного интеллекта (10%). В крупных компаниях доля пользователей систем электронного документооборота составляет 47%, ERP-платформ — 32%, облачных сервисов — 21%. В очень крупных предприятиях цифровизация развита еще сильнее: 58% используют системы электронного документооборота, 37% — ERP-системы, 12% — платформы для управления проектами, 9% — BI-системы для анализа данных, а 3% применяют решения для автоматизации подбора персонала.

Исследование показало, что каждый пятый респондент (21%) замечает усилия компании по снижению объёма бумажной работы. В малом и среднем бизнесе 15% сотрудников видят реальные шаги по оптимизации рутинных задач.

Положительный эффект от внедрения цифровых технологий чаще отмечают сотрудники служб безопасности (21%), медицинских и фармацевтических учреждений (20%), HR-подразделений (17%) и IT-сферы (16%). В то же время юристы (68%), специалисты по закупкам (65%) и представители строительной и девелоперской отраслей (64%) пока не видят изменений во внутренних процессах.

