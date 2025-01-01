Жителя Прикамья осудили на 11 лет за незаконный оборот наркотиков

Суд идёт

  Сергей Глорио

Кунгурский городской суд признал виновным участника преступного сообщества, занимавшегося незаконным оборотом запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Преступнику назначено наказание в виде 11 лет заключения в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, фигурант, являясь частью организованной преступной группы, приобрёл в Кунгурском округе  земельный участок с домом и гаражом, где организовал нарколабораторию.

Прибыль, полученную от противозаконной деятельности, он отмывал, переводя средства с криптовалютных кошельков на банковские счета, находящиеся под его контролем.

По решению суда, инструменты, использованные для совершения преступлений, включая автомобили, а также более 9 млн руб. незаконно нажитых средств конфисковали в пользу государства.

