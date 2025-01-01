С марта 2026 года все вывески в России должны быть на русском языке Поделиться Твитнуть

С 1 марта 2026 года в РФ начинает действовать закон, направленный на защиту русского языка в публичных местах. Согласно этому документу, все вывески, указатели и таблички должны быть на русском языке, сообщила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в интервью РИА Новости.

Казакова отметила, что в закон «О защите прав потребителей» будут внесены изменения, касающиеся информации на вывесках, указателях и табличках. Надписи, такие как «открыто/закрыто», «вход/выход», «распродажа», «цена», «скидки» и «касса», должны будут быть обязательно на русском языке.

«При необходимости можно добавить перевод на языки народов Российской Федерации или на иностранные языки, если это требуется», — уточнила депутат.

По словам Казаковой, изменения не коснутся торговых знаков и фирменных наименований, регулирование которых остаётся в ведении Гражданского кодекса Российской Федерации.





