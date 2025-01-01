Филиал «ПМУ» направил в санатории более 40 сотрудников в 2025 году Поделиться Твитнуть

Фото: Виктория Тарасенко

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвёл итоги реализации программ санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения (РВЛ) персонала. В 2025 году 42 сотрудника предприятия прошли лечебно-оздоровительные курсы в санаториях и профилакториях Пермского края.

Часть сотрудников филиала «ПМУ» по рекомендации профпатолога после периодического медицинского осмотра прошла лечение в санаториях, аккредитованных Социальным фондом России (СФР). Остальные участвовали в программе РВЛ, в рамках которой могли самостоятельно выбрать курорт. Популярностью пользовались санатории «Ключи», «Демидково», «Усть-Качка» и «Красный яр».

Ольга Бухаринова, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

— На базе здравпункта «ПМУ» регулярно организуются медицинские осмотры, по итогам которых врачи могут порекомендовать сотруднику пройти курс оздоровления в санатории. Возможность отдохнуть на курорте есть и без медицинского направления в рамках корпоративной программы ДМС. Забота о здоровье сотрудников — приоритет «Уралхима», поэтому предприятие берёт на себя оплату части стоимости путёвки.

РВЛ предоставляется сотрудникам филиала «ПМУ» в рамках корпоративной программы ДМС один раз в три года при стаже работы на предприятии более одного года. Размер страховой суммы зависит от стажа и может составить до 20 тыс. руб. Санаторно-курортное лечение по рекомендации профпатолога сотрудникам со стажем работы от трёх лет предоставляется один раз в два года за счёт средств СФР. Если стоимость путёвки не превышает размер утверждённого норматива на текущий год, который составил 80 тыс. руб., то для сотрудника отдых бесплатный.

