В выходные Пермский край зальёт дождями и засыплет снегом Может выпасть половина месячной нормы осадков

Константин Долгановский

Утром в субботу, 22 ноября, границ Пермского края достигнет тёплый фронт с обильными осадками в виде мокрого снега (на юге региона — в виде переохлажденного дождя и обычного дождя). Осадки будут продолжаться до вечера. В результате в районе Перми может выпасть 8-12 мм осадков, на юге и востоке края — до 15 мм и более. В северной части края также ожидаются осадки, но в виде снега, без перехода в дождь. Утром в Перми возможен сильный мокрый снег, а во второй половине дня — дождь. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Температура воздуха в ночь на субботу по краю составит -3…-8°, в Перми около -5° (минимум ожидается в первой половине ночи). Днём по большей части края температура будет колебаться в пределах -1…+1°, на юге — до +5°. В Перми днем ожидается 0…+2°, и снег, выпавший утром, вероятно, к вечеру растает не полностью.

В воскресенье фронт, разделяющий тропический и умеренный воздух, сместится на юг, и осадки на большей части края прекратятся, но на юге они продолжатся (в виде мокрого снега и дождя). Температура воздуха в течение суток по краю составит 0…-5°, на юге — до +2° (с плавным понижением к вечеру), в Перми — -1…-3°.

За выходные на юге и юго-западе края может выпасть более 25 мм осадков, что близко к половине месячной нормы.

В ночь на понедельник под влиянием гребня повышенного давления ожидается кратковременное похолодание до -4…-9° по краю и -5…-7° в Перми, которое продлится до ночи 25 ноября. Затем ожидается выход следующего, возможно, последнего в серии циклона с Центральной Европы на север Европейской территории России. Предварительно, с этим циклоном могут быть связаны небольшие дожди, кратковременное потепление до +3…+5° и сход остатков снежного покрова (если он сохранился с выходных) в южной части края и Перми. На севере края, напротив, можно ожидать значительного увеличения снежного покрова, так как основная зона осадков переместится на Северный Урал.

