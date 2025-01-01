Житель Пермского округа предстанет перед судом за незаконную вырубку леса Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Следствие отдела МВД России «Пермский» завершило расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, который ранее не привлекался к ответственности. Его обвиняют в незаконной вырубке лесных насаждений в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В сентябре текущего года сотрудник лесничества сообщил в дежурную часть полиции о незаконной вырубке леса в одном из участков вблизи п. Новый Пермского муниципального округа.

Прибыв на место преступления, полицейские обнаружили, что злоумышленник спилил девять елей и берез. Ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 110 тыс. руб.

Незаконно заготовленная древесина была вывезена на машине, следы которой вели в один из населенных пунктов округа. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.